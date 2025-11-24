IL PUNTO DEL LUNEDÌ – CONDÒ: "La berlina di Ranieri, si è trasformata nella Jeep di Gasperini" - DAMASCELLI: "Roma capoccia"

Al rientro dalla sosta, la Roma vince 1-3 contro la Cremonese e risalta in testa alla Serie A, anche grazie alla sconfitta dell'Inter nel derby di Milano. I giallorossi stanno pian piano diventando squadra vera e come scrive Paolo Condò sulle colonne del Corriere della Sera: "Così l'agile berlina di Ranieri si è evoluta nella compatta jeep di Gasperini, e la loro fusione corrisponde alla sempre più brillante capolista dell'anno solare 2025". Tony Damascelli su Il Giornale, invece, scherza sulla canzone di Antonello Venditti: "Se scrivo Gasperini pronuncio 'quanto sei bella Roma quann'è sera', Roma capoccia".

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

S. AGRESTI - LA GAZZETTA DELLO SPORT

Il Milan vince un altro derby e a goderne è la Roma, che rimane in testa da sola. [...] Poi ci sono i giallorossi, che sono sempre lassù dove nessuno si aspettava che arrivasse e tanto meno nessuno immaginava che potesse rimanere così a lungo. È inevitabile cominciare a prendere in considerazione i giallorossi anche in chiave scudetto. La Roma non è la squadra migliore del campionato, ma chi ha detto che lo scudetto lo debba vincere la formazione ritenuta più forte, oppure la favorita? Negli ultimi quattro anni è successo solo una volta. Perché non credere che anche la Roma possa ribaltare i pronostici? Intanto i giallorossi continuano a compiere progressi e viaggiano verso l'esame di domenica contro il Napoli.

M. FERRETTI - CORRIERE DELLO SPORT

Com'è stata la ripartenza della Roma? Magica. E ora dove sta la squadra di Gian Piero Gasperini? Sempre in testa al campionato, ora da sola. E il primato non può essere casuale. La Roma c'è, con una crescente consapevolezza e una condizione atletica impressionante. [...] Uno spettacolo di Roma con la firma a caratteri cubitali di Gasperini e vista la situazione là in alto, non si tratta più di affidarsi a moduli e/o sistemi di gioco: si tratta di puntare sugli uomini. [...]

G. D'UBALDO - CORRIERE DELLO SPORT

Nei giorni scorsi alla Garbatella, è apparso un nuovo murales, che celebra Gasperini e lo ritrae in veste di mago, intento a preparare una pozione vincente. L'allenatore ha confermato le sue qualità anche ieri, in occasione della vittoria di Cremona. Nella ripresa la Roma ha messo al sicuro la vittoria grazie ai cambi di mago Gasperini. Il tecnico aveva inserito El Aynaoui e dopo ha messo in campo anche Ferguson ed El Shaarawy. Poco dopo è stato espulso da Ayroldi, ma, la sua pozione magica ha comunque avuto effetto. [...] La Roma ha dato l'impressione di essere diventata una squadra solida, sempre aggressiva nel recupero palla, che si ritrova in testa dopo 12 partite con la difesa meno battuta del campionato e con merito. Gasperini ha recuperato giocatori che sembravano smarriti a cominciare da Pellegrini. [...] A questo punto della stagione il primo posto in classifica non è più una sorpresa.

P. CONDÒ - CORRIERE DELLA SERA

[...] Così l'agile berlina di Ranieri si è evoluta nella compatta jeep di Gasperini, e la loro fusione corrisponde alla sempre più brillante capolista dell'anno solare 2025. Esistono certamente picchi di valore individuale superiori a quelli della Roma, che nella formazione ideale del torneo piazzerebbe al momento Ndicka e Soulé: ma se guardiamo ruolo per ruolo tutti i giallorossi sono fra i primi tre, il che descrive una squadra vera. E naturalmente sì, a quasi un terzo del campionato chi dà queste risposte è destinato a lottare per tutto. [...]

T. CARMELLINI - IL TEMPO

La ciliegina sulla torta è arrivata la sera da San Siro dove il Milan è riuscito a battere l'Inter lasciando la Roma in vetta da sola, almeno per questa settimana. Ma il grosso del lavoro lo aveva fatto la banda di Gasperini che a Cremona si era riguadagnata il diritto di stare lassù dopo il mini-sorpasso del Napoli. Il segnale è chiaro, questa Roma è solida, riesce a restare in partita anche quando le cose si mettono male e pure ieri ha dimostrato di essere squadra vera. Arrivati a questo punto della stagione, i risultati dei giallorossi sono molto più di un segnale, ma piuttosto la conferma della qualità del lavoro fatto da Gasperini. Intanto, sarà importante restare con i piedi ben saldi per terra e non smarrirsi in voli pindarici che già in passato furono deleteri.

T. DAMASCELLI - IL GIORNALE

[...] Se scrivo Gasperini pronuncio "Quanto sei bella Roma quann'è sera", Roma capoccia, sorpresa fino ad un certo punto perché l'allenatore è tosto, il telaio solido, non ha un grande centravanti ha una terza linea compatta e un portiere validissimo, il migliore della Serie A. [...]