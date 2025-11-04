Il Napoli fallisce la fuga: la famiglia Scudetto adesso si è allargata

La famiglia dello scudetto si è allargata. Avete sentito la voce del padrone? No, in tutta sincerità no. Nel nostro campionato, dopo dieci turni, non si è ancora davvero capito chi potrà prendere il comando. Lo scenario è unico: in testa ci sono quattro squadre racchiuse in un punto. Primo il Napoli a quota 22, Inter, Milan e Roma a 21. Mai visto, sembra strano ma è proprio così: nell'era dei tre punti a vittoria è la prima volta che accade. Per ritrovare una situazione simile in vetta, bisogna riandare al 1993-94, quando, alla decima dell'ultimo torneo con i due punti come bottino pieno, si ritrovarono accalcate in cinque: Juve e Sampdoria a 15, le due milanesi e il Parma a 14. (...) L'Inter schiera il migliore attacco con 24 centri, ma poggia sulla decima retroguardia del campionato, con 12 gol incassati, gli stessi di Cremonese, Cagliari e Parma, in lizza con tutt'altri organici e obiettivi. C'è ancora da lavorare ad Appiano. Come anche a pochi chilometri di distanza, a Milanello. Il successo nello scontro diretto con la Roma porta altro entusiasmo, carburante prezioso per Fonseca nella sua prima missione al Milan. (...) I giallorossi non sono così in alto per caso: vantano la più forte difesa della Serie A, con appena cinque gol subiti. Il nodo semmai è lì davanti: Gasperini fa una fatica tremenda a spremere un raccolto decente dalla mole di gioco che comunque la squadra produce. La miseria di 10 gol vale l'undicesima posizione in Italia per la prima linea romanista. È un bel guaio, lo ammette lo stesso Gasp, che nella sua storia dalle sue punte ha ottenuto numeri stratosferici.

(gasport)