Il caso di Ferguson: ha saltato le ultime tre ma l'Irlanda lo chiama

Il dolore che lo tormenta da settimane e che dopo il fallo di Valenti ha assunto le sembianze di una distorsione alla caviglia (interessamento capsulo legamentoso) non impedirà a Ferguson di rispondere alla chiamata della sua nazionale. La notizia ha infastidito non poco l'ambiente romanista. [...] Ferguson salterà anche l'Udinese domenica, poi raggiungerà l'Irlanda per le sfide contro Portogallo e Ungheria. Nel progetto di Gasp avrebbe smaltito i postumi dell'infortunio nei prossimi giorni cosìda allenarsi con continuità durante la sosta. Il piano è saltato.

(corsport)