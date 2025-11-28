II dottor Coletta lascia la Roma dopo soli 4 mesi

Dopo pochi mesi di collaborazione, le strade tra Emiliano Coletta e la Roma si sono già divise. Il medico sociale aggregato alla prima squadra, entrato in organico a luglio, è infatti già un ex. É accaduto tutto in modo un po' inaspettato, eppure sono in molti a Trigoria a definirsi non sorpresi. La Roma ha fatto sapere che non si tratta di una decisione del club, bensì di una scelta dello stesso dottore, dettata da ragioni lavorative; la questione infortuni però è già finita più di una volta sotto la lente d'ingrandimento di Gasparini e del suo staff. Il reparto medico della società continuerà a essere guidato dal dottor Bernardo Petrucci. (...)

(corsport)