I VOTI DEGLI ALTRI – Wesley "straripante", Soulé "ancora una volta decisivo". Svilar "il solito prodigio"

La Roma batte 3-1 la Cremonese giocando una partita quasi perfetta e si riprende la vetta della Serie A, stavolta in solitaria. I giallorossi hanno alzato i giri del proprio motore e non c'è stato nulla da fare per i grigiorossi di Nicola. Tra i migliori in campo il terzino Wesley (7.43) che domina in lungo e in largo sulla fascia sinistra: "Il gol è prova di una tecnica di base assai migliore di quel che aveva mostrato nelle prime settimane. Secondo tempo straripante: suo pure il cross che porta allo 0-2" (Corriere della Sera).

Ancora una volta in rete Matias Soulé (7.43) che a quanto pare non sembra voglia fermarsi quest'anno: "Apre le danze con un gol da giocatore di classe. La difesa di Nicola fa fatica a contenerlo: resta sempre dentro la partita e dialoga con i compagni senza troppi individualismi. Ancora una volta decisivo" (Il Tempo). infine, altra prova da fuoriclasse per Mile Svilar (7.07), autore di parate eccezionali: "Il solito prodigio. Ha salvato la Roma due volte" (Corriere dello Sport).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 7.07

Ziolkowski 5.86

Mancini 6.64

Ndicka 6.64

Celik 6.64

Cristante 6.93

Koné 7.00

Wesley 7.43

Soulé 7.43

Pellegrini 6.50

Baldanzi 6.57

El Aynaoui 6.57

El Shaarawy 6.57

Ferguson 6.79

Tsimikas 6

Pisilli SV

Gasperini 7.29

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7

Ziolkowski 6

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Celik 6,5

Cristante 7

Koné 7

Wesley 7,5

Soulé 7,5

Pellegrini 6,5

Baldanzi 6,5

El Aynaoui 6,5

El Shaarawy 6,5

Ferguson 6,5

Tsimikas SV

Pisilli SV

Gasperini 7,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7,5

Ziolkowski 6

Mancini 7

Ndicka 7

Celik 7,5

Cristante 7,5

Koné 7,5

Wesley 8

Soulé 7,5

Pellegrini 7

Baldanzi 7

El Aynaoui 7

El Shaarawy 7

Ferguson 7,5

Tsimikas SV

Pisilli SV

Gasperini 8

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Ziolkowski 6

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Celik 7

Cristante 7

Koné 7

Wesley 7,5

Soulé 7,5

Pellegrini 6,5

Baldanzi 6,5

El Aynaoui 6,5

El Shaarawy 6,5

Ferguson 6,5

Tsimikas SV

Pisilli SV

Gasperini 7,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7

Ziolkowski 6

Mancini 7

Ndicka 6,5

Celik 6,5

Cristante 7

Koné 7

Wesley 7,5

Soulé 7,5

Pellegrini 6,5

Baldanzi 6,5

El Aynaoui 6,5

El Shaarawy 6,5

Ferguson 7

Tsimikas SV

Pisilli SV

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 7

Ziolkowski 5,5

Mancini 6,5

Ndicka 6

Celik 6

Cristante 6,5

Koné 6,5

Wesley 6,5

Soulé 7

Pellegrini 6,5

Baldanzi 6,5

El Aynaoui 6,5

El Shaarawy 6,5

Ferguson 6,5

Tsimikas SV

Pisilli SV

Gasperini 7

IL TEMPO

Svilar 7

Ziolkowski 5,5

Mancini 6,5

Ndicka 7

Celik 6,5

Cristante 6,5

Koné 7

Wesley 7,5

Soulé 7,5

Pellegrini 6

Baldanzi 6,5

El Aynaoui 6,5

El Shaarawy 6,5

Ferguson 7

Tsimikas SV

Pisilli SV

Gasperini 7,5

IL ROMANISTA

Svilar 7

Ziolkowski 6

Mancini 6,5

Ndicka 7

Celik 6,5

Cristante 7

Koné 7

Wesley 7,5

Soulé 7,5

Pellegrini 6,5

Baldanzi 6,5

El Aynaoui 6,5

El Shaarawy 6,5

Ferguson 6,5

Tsimikas 6

Pisilli SV

Gasperini 6,5