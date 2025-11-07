I VOTI DEGLI ALTRI - Soulé "ritrova la gioia senza Joya", Pellegrini "rigenerato". Dovbyk "ricama l'assist da sarto d'alta scuola", Gasp "domina dal 1'"

La Roma sbanca l'Ibrox Stadium e batte 0-2 i Rangers nel match valido per la quarta giornata della fase campionato di Europa League: decisive le reti messe a segno nel primo tempo da Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini. Vittoria fondamentale per i giallorossi, i quali si rilanciano dopo due sconfitte consecutive e salgono a quota 6 punti. L'argentino, autore del gol che ha stappato la gara, è tra i più positivi (7.00): "Ritrova la gioia senza Joya. Sfiora il bis col mancino, col quale dà vita a spunti copiosi e di qualità. Frizzante" (Il Romanista). Ottima prova anche del centrocampista (7.07): "Parabola col contagiri per la testa di Cristante dalla quale nasce il vantaggio. E finalmente torna a segnare in Europa (non accadeva da quasi un anno contro il Braga). Rigenerato" (Il Messaggero). Buona prestazione anche di Artem Dovbyk (6.36), autore dell'assist in occasione del gol del raddoppio: "Tatticamente ineccepibile. Ha ricamato l’azione del 2-0 con la pazienza di un sarto d’alta scuola" (Il Corriere dello Sport). Voto 7 per Gian Piero Gasperini: "Partita dominata dal 1', ora serve ripartire anche in campionato con l'Udinese".

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.21

Mancini 6.93

Ndicka 6.36

Hermoso 6.36

Celik 6.07

Cristante 7.07

El Aynaoui 6.43

Tsimikas 5.78

Pellegrini 7.07

Soulé 7.00

Dovbyk 6.36

Koné 6.21

El Shaarawy 6.00

Wesley 6.07

Rensch 6.00

Pisilli ng

Gasperini 7.00

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 7

Ndicka 6.5

Hermoso 6.5

Celik 6

Cristante 7

El Aynaoui 6.5

Tsimikas 5.5

Pellegrini 7

Soulé 6.5

Dovbyk 6

Koné 6.5

El Shaarawy 6

Wesley 6

Rensch 6

Pisilli ng

Gasperini 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 7

Ndicka 6.5

Hermoso 6.5

Celik 6.5

Cristante 7.5

El Aynaoui 6.5

Tsimikas 5.5

Pellegrini 7.5

Soulé 7

Dovbyk 6.5

Koné 6

El Shaarawy 6

Wesley 6

Rensch 6

Pisilli ng

Gasperini 7

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Mancini 7

Ndicka 6

Hermoso 6

Celik 6

Cristante 7

El Aynaoui 6.5

Tsimikas 5.5

Pellegrini 7.5

Soulé 7

Dovbyk 6

Koné 6

El Shaarawy 6

Wesley 6

Rensch 6

Pisilli ng

Gasperini 7

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 6.5

Ndicka 6.5

Hermoso 6

Celik 6

Cristante 7.5

El Aynaoui 6.5

Tsimikas 6

Pellegrini 7

Soulé 7

Dovbyk 6.5

Koné 6

El Shaarawy 6

Wesley 6

Rensch 6

Pisilli ng

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Mancini 7

Ndicka 6.5

Hermoso 7

Celik 6

Cristante 7

El Aynaoui 6

Tsimikas 6

Pellegrini 7

Soulé 7

Dovbyk 6.5

Koné 6

El Shaarawy 6

Wesley 6

Rensch ng

Pisilli ng

Gasperini 7

IL TEMPO

Svilar 6.5

Mancini 7

Ndicka 6.5

Hermoso 6

Celik 6

Cristante 7

El Aynaoui 6.5

Tsimikas 6

Pellegrini 6.5

Soulé 7.5

Dovbyk 6.5

Koné 6.5

El Shaarawy 6

Wesley 6

Rensch 6

Pisilli ng

Gasperini 7

IL ROMANISTA

Svilar 6

Mancini 7

Ndicka 6

Hermoso 6.5

Celik 6

Cristante 6.5

El Aynaoui 6.5

Tsimikas 6

Pellegrini 7

Soulé 7

Dovbyk 6.5

Koné 6.5

El Shaarawy 6

Wesley 6.5

Rensch 6

Pisilli ng

Gasperini 7