I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini "gol fondamentale", Celik "un attaccante aggiunto". Svilar "Superman", Gasperini "ha messo il suo marchio di fabbrica"

La Roma continua a sognare e batte 2-0 l'Udinese in occasione dell'undicesima giornata di Serie A: a segno Lorenzo Pellegrini su rigore nel primo tempo e Zeki Celik nella ripresa. Grazie a questo importantissimo successo i giallorossi si riportano in vetta alla classifica insieme all'Inter a quota 24 punti. Migliore in campo il numero 7 (7.43), che ha sbloccato la gara dal dischetto: "Ogni tocco è una piccola gemma, soprattutto quando gioca di prima in verticale. Sul dischetto con la calma dei forti, la sblocca: gol fondamentale" (La Gazzetta dello Sport). Grande prova anche del terzino turco (7.14), autore del secondo gol: "Spesso un attaccante aggiunto" (Il Messaggero). Super valutazione per il muro Mile Svilar (7.07): "Ndicka ha messo Zaniolo davanti alla sua porta e, a quel punto, Superman è entrato in azione. È già il decimo clean sheet stagionale" (Il Corriere dello Sport). Voto alto per la gestione di Gian Piero Gasperini (7.28): "Ha messo il suo marchio di fabbrica sulla squadra, portandola al primato alla sosta di novembre. Squadra che pressa senza sosta, ha intensità nelle due fasi, ci mette cattiveria sulle seconde palle e dimostra un'organizzazione maniacale" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 7.07

Mancini 7.28

Ndicka 5.93

Hermoso 7.00

Celik 7.14

Cristante 6.86

Koné 6.64

Wesley 6.50

Soulé 6.00

Pellegrini 7.43

Dovbyk 5.86

Baldanzi 6.07

El Aynaoui 6.07

El Shaarawy 6.00

Ziolkowski ng

Ghilardi ng

Gasperini 7.28

