I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala "serata amarissima", Svilar "la solita sicurezza". Mancini "assente ingiustificato sul gol", Gasperini "dategli un finalizzatore di livello!"

Prima sconfitta in trasferta per la Roma, che cade 0-1 contro il Milan in una partita dalle mille sfaccettature. Decide la rete di Strahinja Pavlovic al minuto 39, ma i giallorossi hanno fornito una grandissima prestazione e sono stati fermati soltanto da Mike Maignan, il quale ha ipnotizzato Paulo Dybala dal dischetto all'82'. Pesa il rigore fallito dalla Joya (4.86): "Lavora tanto nella manovra offensiva, ma poi tutto viene vanificato con quel rigore sbagliato e l'ennesimo infortunio. Serata amarissima" (Il Corriere dello Sport). Insufficienza per Gianluca Mancini (5.86) per la mancata copertura in occasione della rete dei rossoneri: "A lungo dominante sugli anticipi, assente però ingiustificato sull’azione del gol di Pavlovic" (Il Corriere della Sera). Super prestazione di Mile Svilar, migliore in campo della Roma (7.00): "Dopo il gol di Pavlovic arriva in avvio di ripresa una vera e propria grandinata. Tre parate, una più bella dell'altra, su Leao (2 volte) e Fofana. La solita sicurezza" (Il Messaggero). Nonostante la sconfitta, Gian Piero Gasperini strappa la sufficienza (6.00): "Date un finalizzatore di livello a quest'uomo! Il primo tempo rappresenta tutto ciò di buono che possono fare le sue squadre, eccetto il particolare (non proprio piccolo) di segnare" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 7.00

Mancini 5.86

Ndicka 5.50

Hermoso 5.86

Celik 5.93

Koné 5.71

El Aynaoui 5.71

Wesley 6.14

Cristante 6.28

Soulé 5.71

Dybala 4.86

Pellegrini 6.00

Bailey 5.43

Dovbyk 5.66

Tsimikas ng

Baldanzi ng

Gasperini 6.00

