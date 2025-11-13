«Ho fatto piangere Totti e i tifosi». Cassano fa infuriare i giallorossi

LEGGO (F. BALZANI) - L'ultima cassanata arriva davanti ai microfoni. E stavolta fa infuriare davvero la capitale. «Ho fatto piangere Totti e i tifosi. Ho goduto come un pazzo». Frasi, quelle di Antonio, rilasciate durante la trasmissione Viva El Futbol che riguardano una partita che da queste parti ricordano bene. Si tratta di Roma-Sampdoria finita 1-2 (25 aprile 2010, con doppietta di Pazzini). Una sconfitta che costò il quarto scudetto alla squadra di Ranieri dopo l'incredibile rimonta sull'Inter di Mourinho che vinse lo scudetto. Cassano ha voluto girare il dito nella piaga a 15 anni di distanza. «Prima di quella gara Vito Scala mi dice che Totti vuole parlarmi racconta Cassano . Vado dal Pupone che comincia a dirmi che stavamo facendo una grande stagione, mi chiede della famiglia e cose così. Gli dico: arriva al dunque, che vuoi dirmi?». Poi Cassano entra nel dettaglio: «E lui mi fa: Anche se non vincete oggi andate in Champions comunque». Una battuta come tante che Antonio non prese bene. «Gli risposi. Ho capito Oggi io ti dico che vincerò le ultime quattro e ti faccio perdere lo scudetto. Ti faccio piangere, soprattutto faccio piangere la gente che quando io sono andato via di qua mi ha insultato come un cane. La partita è andata come volevo». Adani e Ventola, presenti in studio, ribadiscono come «chiaramente Francesco scherzasse». Cassano però continua. «Sì, quella di Totti era una battuta, ma io gli dissi: no, non hai capito, anche se non dovesse servirmi vinco lo stesso perché oggi vi farò piangere e così è successo. Sono andato via dallo stadio in mutande, godevo come un matto». Inevitabili i commenti duri su social e radio nei confronti dell'ex talento di Bari Vecchia che in giallorosso ha giocato per 5 stagioni proprio al fianco di Totti. E Francesco? Ha preferito non replicare, d'altronde conosce bene le cassanate.