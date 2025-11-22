Hermoso si ferma, è da valutare. Ballottaggio Ferguson-Baldanzi

Vigilia di campionato per la Roma e ultimi dubbi di formazione da risolvere per Gasperini che oggi saprà se poter contare o meno su Hermoso. Non è al meglio per un piccolo problema muscolare e può essere risparmiato per la sfida di domani. [...] Il castello difensivo che fino a questo momento è il migliore d'Europa (cinque i gol subiti come l'Arsenal) rischia di perdere un tassello. In caso di forfait è pronto a tornare dall'inizio Ziolkowski. Ha strappato applausi in Polonia per le ottime prestazioni con la maglia della nazionale e ha voglia di mettersi in mostra. [...] L'altra soluzione, invece, è il ritorno di Celik sulla linea dei difensori ma l'idea di Gasp è quella di non toccare le fasce. Tutto dipenderà dalle condizioni di Hermoso che col passare dei mesi è diventato un titolare inamovibile. A luglio era ad un passo dall'addio poi il tecnico ha deciso in extremis di convocarlo per il ritiro estivo. Adesso è un pilastro, nei giorni scorsi l'entourage ha avuto un colloquio con Massara e si è parlato della possibilità di prolungare di un anno il contratto che è in scadenza nel 2027. Un'operazione che permetterebbe al club di spalmare l'ingaggio da 3,5 milioni e risparmiare. Lavori in corso. L'altro grande dubbio di formazione si sposta in attacco. Ferguson ha recuperato dal problema alla caviglia e si candida per un posto da titolare, ma il ballottaggio resta aperto con Baldanzi che potrebbe giocare falso nove. [...] La coppia sulla trequarti sarà composta da Pellegrini e Soulé. Lorenzo va a caccia del terzo gol di fila, l'ultima volta che ci è riuscito era a gennaio 2024 con De Rossi in panchina. [...] Angeliño è ancora ai box: migliorano le sue condizioni ma una data per il rientro ancora non c'è. [...]

(Il Messaggero)