Hermoso gioca dal 1'. Riecco Dybala e Bailey

Rieccoli, pronti a ripartire. Mario Hermoso, Paulo Dybala e Leon Bailey sono a tutti gli effetti recuperati. Dopo l'allenamento in gruppo di ieri, tutti e tre saranno a disposizione per la sfida di stasera contro il Midtjylland. Lo spagnolo partirà titolare, con Gasperini che non vuole rinunciare alla sua esperienza. Per Dybala e Bailey, invece, è prevista la panchina: verranno gestiti in vista dello scontro diretto di domenica contro il Napoli, dove avranno sicuramente spazio a gara in corso. La conferma è arrivata direttamente dal tecnico: "Sono guariti, saranno a disposizione. Conta che stiano bene". (...) Si tratta di tre recuperi fondamentali in una fase cruciale della stagione, che restituiscono a Gasperini le armi migliori soprattutto in attacco. (...) Cresce intanto l'entusiasmo dei tifosi: sono attesi oltre 120mila spettatori per le due partite contro Midtjylland e Napoli. Già per stasera sono assicurate 55mila presenze, con l'Olimpico che va verso l'ennesimo sold out. Saranno circa mille i tifosi danesi presenti nel settore ospiti.

(gasport)