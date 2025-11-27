Hermoso c'è, Pisilli a caccia di un posto. Dybala e Bailey tornano tra i convocati

L'emergenza in casa Roma è quasi finita. Gian Piero Gasperini ritrova quasi tutto il gruppo a disposizione per la sfida con il Midtjylland. Si rivedono tra i convocati Hermoso, Bailey e Dybala. Lo spagnolo, superato l'affaticamento muscolare, punta a una maglia da titolare. Discorso diverso per i due attaccanti: saranno pronti a subentrare in caso di necessità, ma verranno gestiti in vista del big match di domenica contro il Napoli, dove torneranno protagonisti.

A guidare l'attacco ci sarà Evan Ferguson, che dopo il gol a Cremona cerca la sua prima rete in Europa League. Alle sue spalle agirà Soulé, mentre per l'altra maglia è ballottaggio tra Pellegrini, al momento in vantaggio, ed El Shaarawy. (...) Sulle fasce confermati Celik e Wesley, mentre in mediana El Aynaoui prenderà il posto di uno tra Koné e Cristante. Gasperini non intende stravolgere la squadra, anche perché dopo il Napoli ci sarà una settimana per recuperare. (...)

Restano ai box solamente Angeliño, che sta aumentando i carichi di lavoro, e Dovbyk, il cui rientro è previsto per la fine di dicembre.

(Il Messaggero)