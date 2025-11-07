Gli applausi di Gasp: "Una prova positiva. Dovbyk ha lottato"

La prima è andata, adesso servono almeno altre due vittorie nelle prossime quattro partite. Ma è chiaro che il successo di ieri a Glasgow non solo sistema molte cose dal punto di vista della classifica, ma aiuta tanto anche dal punto di vista del morale. Perché dopo la sconfitta di Milano la Roma aveva bisogno di alcune risposte e ieri in Scozia sono puntualmente arrivate.

«Sono molto soddisfatto, vincere su questi campi non è mai semplice - dice a fine gara Gian Piero Gasperini -. Qui c'è un ambiente carico e i Rangers sono una squadra atleticamente impegnativa. Ed invece i ragazzi hanno fatto una partita seria, a tratti anche piacevole».

Già, soprattutto perché la Roma è stata quasi sempre in controllo, tranne quei 10-15 minuti ad inizio ripresa dove ha sbandato un pochino. [...] E in un momento di difficoltà offensiva, ieri due attaccanti su tre (Soulé e Pellegrini) hanno trovato il gol e il terzo (Dovbyk) ha regalato un assist.

«Dovbyk? Rispetto a inizio stagione sta molto meglio, non solo come condizione atletica e fisica. Qui entra nel secondo gol con una palla difesa e giocata bene, in più è andato vicino alla conclusione tante volte. E quando un attaccante arriva a tirare prima o poi trova anche il gol». Come Lorenzo Pellegrini, che ieri è tornato a gioire. «Ha fatto bene, tecnicamente Lorenzo è di un altro livello, da questo punto di vista il suo rendimento è sempre molto elevato». [...]

