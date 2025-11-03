"Giocando così faremo tanti punti"

IL TEMPO (GAB. TUR) - La Roma spreca e cade a San Siro. Tante occasioni create per sbloccare la partita, ma la squadra giallorossa continua a mancare di freddezza sotto porta. «Fatico a sottolineare qualcosa che non è andato. Abbiamo creato tanto e questa è la strada che voglio percorrere. Questa sera abbiamo fatto un salto di qualità, con un bel primo tempo di grande personalità» - ha affermato Gasperini ai microfoni di Dazn dopo il triplice fischio - «Siamo rammaricati per il risultato, ma siamo convinti che faremo punti giocando in questo modo. Ci è mancata precisione sotto porta. Purtroppo, i rigori si sbagliano, ma la squadra ha fatto un'ottima prestazione».

Il tecnico di Grugliasco ha sottolineato anche due aspetti su cui la squadra deve migliorare: «La squadra sta bene in campo, ha un grande spirito. Aver sbagliato così tanti rigori ci ha penalizzato, in campionato e in Europa. Dobbiamo migliorare negli arrembaggi finali. Sono aspetti che ci mancano rispetto alle big».

Oltre il danno, la beffa. Dybala è stato costretto al cambio subito dopo aver fallito dal dischetto l'occasione che avrebbe potuto evitare la sconfitta alla Roma. Il numero ventuno giallorosso ha sentito tirare dietro la coscia sinistra mentre calciava il rigore. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma Gasp non è ottimista: «La cosa peggiore di tutte è stato l'infortunio di Dybala. Sicuramente non lo riavremo prima della sosta».