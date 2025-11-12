Giallorosse ko in Champions col Valerenga

IL TEMPO (A.D.P.) - Sconfitta di misura ma pesante per la Roma. Al Tre Fontane passa il Valerenga: finisce 0-1, rete di Brekken; le giallorosse cominciano bene ma non basta e così restano a zero punti in Champions League dopo tre giornate.

Rossettini riparte con Baldi tra i pali; dietro Bergamaschi, Oladipo, Heatley e Veje con Rieke davanti alla difesa e Pilgrim, Giugliano, Kuhl e Haavi alle spalle di Viens; tempo 20' però e la Roma è costretta al primo cambio: fuori Haavi per problemi al ginocchio e spazio a Dragoni, con Pilgrim che trasloca sulla corsia mancina.

Le padrone di casa partono meglio e creano diverse occasioni pericolose già ad inizio gara: prima il destro di Viens, poi il colpo di testa di Rieke e subito dopo il tiro dal limite di Haavi. Le capitoline però non concretizzano e alla lunga si fanno vedere le norvegesi, fino al gol di Brekken che manda le romaniste sotto all'intervallo. Nella ripresa i tentativi della Roma sono timidi e lo spartito della partita non cambia.

L'unica nota positiva della serata il traguardo raggiunto da capitan Giugliano: per lei 200 presenze con la maglia della Roma; è la miglior marcatrice all time (62 gol) e anche la miglior assist women (58).

Secondo ko consecutivo per la Roma, dopo quello in campionato contro la Fiorentina e adesso testa al derby: domenica al Tre Fontane arriverà la Lazio. Al momento la Roma guida la classifica con 12 punti, le biancocelesti sono a -3. Da monitorare le condizioni di Haavi, certa invece l'assenza di Heatley squalificata.