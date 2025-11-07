Giallorosse contro la Fiorentina

IL TEMPO (A.D.P.) - Sarà la Roma ad aprire la quinta giornata di Serie A. Questa sera le giallorosse saranno impegnate al Viola Park contro la Fiorentina per consolidare il primo posto (ore 20, diretta Dazn). Le capitoline infatti guidano la classifica a punteggio pieno e seconde, a -5, ci sono anche le viola, insieme alla Juventus e al Napoli. Il campionato entra nel vivo considerando che in questo turno le prime sei della classe si scontreranno tra loro (domani Milan-Juve, domenica Lazio-Napoli).

«La squadra sta bene, abbiamo entusiasmo nel lavoro e sicuramente i risultati ci danno maggior forza nella proposta e nella disponibilità. Abbiamo fatto una settimana giusta - ha spiegato Rossettini alla vigilia - per preparare una partita importante come quella di Firenze».

Il match si colloca all'interno di un ciclo molto impegnativo, visto che martedì tornerà anche la Champions League e al Tre Fontane le romaniste sfideranno le norvegesi del Valerenga: «Vorrei vedere lo stesso atteggiamento e la stessa aggressività che la squadra ha messo contro l'Inter. Un po' più di cinismo nelle occasioni che riusciamo a crearci e - ha aggiunto il tecnico - maggior compattezza difensiva nella nostra metà campo. Questo è un aspetto su cui stiamo cercando di lavorare e su cui abbiamo grandi margini di miglioramento».

Nel frattempo Di Guglielmo, Dragoni e capitan Giugliano sono in nomination al «TheBest FIFA Women's 11».