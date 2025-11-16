Genoa, caccia a Pisilli: è il sogno di De Rossi. La Roma vuole Frendrup

Lo scambio Frendrup-Pisilli per le radio romane, per altro solitamente ben informate, è già qualcosa più che un rumours di mercato. Al momento però le uniche certezze sono che a De Rossi piace molto Pisilli, che con lui nella Roma si era valorizzato, mentre a Gasperini un lavoratore instancabile del centrocampo come Frendrup farebbe sicuramente molto comodo. Attenzione però, perché fonti milanesi danno l'Inter, impegnata con successo su tre fronti e dunque con l'esigenza di dare più consistenza al suo organico, nuovamente all'assalto del centrocampista danese (oltre al corteggiamento per Norton-Cuffy) dopo che era stato a lungo corteggiato nel mercato estivo. [...] Niccolò Pisilli, 21 anni, romano di Casal Palocco e figlio di un tennista (il padre Francesco è stato un buon doppista), ha esordito in prima squadra a 18 anni. [...] Ma se Pisilli, che ha già esordito in Nazionale e venerdì ha segnato un gol splendido nell'Under 21 battuta 2 a l in Polonia, era un pupillo di Mourinho e poi anche di De Rossi e Ranieri, con Gasperini, nonostante sia un cosiddetto centrocampista di gamba, fatica a trovare spazio. E dopo l'incidente di Nizza (per eccesso di irruenza ha provocato un rigore che rischiava di compromettere una vittoria già acquisita) è finito in panchina: solo due presenze per 42 minuti. Trova più spazio in Europa League (tre presenze per 112 minuti). Un centrocampista di qualità e bravo negli inserimenti nell'area avversaria a questo Genoa può sicuramente fare comodo. È ancora da definire come sarà portata avanti la trattativa, anche se, trattandosi di società che non navigano nell'oro, c'è chi ipotizza uno scambio di prestiti con gli eventuali riscatti rinviati a fine campionato. Sara dunque Pisilli, che De Rossi sarebbe felicissimo di ritrovare, il primo acquisto di gennaio? Sicuramente serviranno altri rinforzi. [...]

(la Repubblica)