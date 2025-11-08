Gattuso chiama Mancini e Cristante

IL TEMPO (S. PIERETTI) - Il commissario tecnico della Nazionale Gattuso ha diramato la lista dei convocati per i due prossimi impegni valevoli per la qualificazione ai Mondiali.

Gli Azzurri hanno conquistato con due turni di anticipo l'accesso ai playoff ma hanno ancora una flebile speranza di potersi qualificare direttamente legata all'ultima partita casalinga della Norvegia contro l'Estonia in programma il 13 novembre a Oslo.

Nelle ultime due sfide del proprio raggruppamento l'Italia affronterà la Moldova a Chisinau giovedì 13 novembre, mentre tre giorni dopo - domenica 16 novembre - concluderà il proprio percorso a Milano contro la Norvegia.

Il ct ha convocato 27 giocatori, presenti due romanisti, Mancini e Cristante e il laziale Zaccagni. L'unica novità è la chiamata del portiere del Cagliari Caprile che prende il posto di Meret, tornano a Coverciano il difensore del Napoli Buongiorno, il centrocampista del Milan Ricci. Non ci sono particolari sorprese nell'elenco del ct italiano che conferma l'interista Esposito lasciando ancora a casa Chiesa che fin qui ha collezionato sette presenze in Premier League entrando sempre dalla panchina.

Lunedì prossimo gli Azzurri dovranno presentarsi nel Centro Tecnico Federale di Coverciano per preparare le ultime due partite di qualificazione. Fa parte della lista dei convocati anche il centrocampista dell'Inter Barella che sarà costretto a saltare per squalifica il confronto con la Moldova dopo il giallo rimediato contro Israele. Tre gli Azzurri in diffida: Cambiaso, Frattesi e Tonali che - qualora fossero ammoniti nella seconda sfida contro la Norvegia - salterebbero la prima sfida dei playoff; la semifinale dei playoff mondiali è stata calendarizzata il 26 marzo, la finale è in programma il 31 marzo.