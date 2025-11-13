Gasperini sogna ma aspetta altri gol

IL TEMPO (L. PES) - Sognare si può, parola di Gasperini. Il tecnico giallorosso si gode il primato in classifica dopo l'ottimo inizio di stagione ma tiene i piedi ben piantati a terra e aspetta i gol dei suoi attaccanti, tra infortuni e mercato. La sosta di novembre consente alla Roma di guardare dall'alto in basso tutti, Inter a parte, in attesa della ripresa del campionato nell'insidioso match di Cremona dove il tecnico spera di recuperare uomini per il reparto offensivo. Il piemontese, però, nell'intervista concessa al Tg1, alimenta il sogno della piazza ma con l'attenzione sempre rivolta al lavoro quotidiano sul campo. «Abbiamo fatto un ottimo lavoro quest'estate e ora raccogliamo i frutti ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato. Scudetto? Sognare sono liberi tutti quanti, si può fare tranquillamente. Speriamo che il risveglio sia positivo, però intanto godiamoci questo momento». L'importanza di crederci è essenziale per Gasperini, l'attenzione deve restare alta e finora la squadra è stata allineata totalmente ai principi dell'ex allenatore dell'Atalanta. «Crederci è importante. Quello sicuramente, perché la squadra, con il loro atteggiamento e il loro comportamento, ogni partita ci crede. Però siamo solamente all'inizio: già quando fai un bel sogno è già qualcosa di buono». Il calcio intenso e di grande rendimento espresso dalla Roma in queste prime undici giornate, però, non può nascondere i limiti della rosa giallorossa che a una difesa di ferro però non fa seguire un attacco altrettanto performante tra problemi fisici e l'assenza di uomini gol. Gasp ha chiesto due rinforzi per gennaio e Massara è già al lavoro ma l'allenatore di Grugliasco vuole recuperare anche chi già veste la maglia giallorossa e sul mercato temporeggia: «Come sempre si deciderà al momento». Dovbyk starà fuori fino alla fine dell'anno mentre Dybala punta il Napoli a fine mese. L'obiettivo è quella di recuperare Bailey e Ferguson. Ieri la squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria senza i dieci nazionali e con l'irlandese ancora alle prese con le terapie così come Ndicka, ancora in dubbio sulla possibilità di partire con la Costa d'Avorio, ipotesi sempre meno probabile. Anche l'Irlanda attende di capire se Ferguson possa raggiungere i compagni in vista della seconda gara contro l'Ungheria di domenica, e nelle prossime ore arriverà una risposta definitiva. Non solo campo, però, per Gasperini che ormai entra sempre di più nel cuore di Roma e dei tifosi, tra una vittoria e qualche tour della Capitale. «I tifosi? Con il tempo ci si conquista l'uno con l'altro, ci si conosce e ci si apprezza sempre di più. Tutto questo non si ottiene baciando la maglia o andando sotto la curva. La cosa che mi piace molto è al mattino: esco presto per andare a Trigoria e quando giro in via dei Serpenti mi trovo davanti il Colosseo ed è un bel modo di iniziare la giornata». E poi una battuta anche sul nuovo stadio: «Sarebbe un grande regalo da parte della proprietà, ho visto il progetto ed è meraviglioso. La Società ha voglia di investire nello stadio e migliorare la squadra».