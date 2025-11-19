Gasperini riabbraccia Ferguson: Bailey e Ndicka lavorano a parte

Evan Ferguson corre verso Cremona. Può sorridere Gasperini che ieri alla ripresa degli allenamenti lo ha finalmente ritrovato in gruppo. Smaltito, quindi, il dolore alla caviglia che lo ha tenuto ai box per circa venti giorni. Allo Zini sarà una vera e propria prova del nove per l'irlandese che si candida per un posto da titolare, alle sue spalle pronti Soulé e Pellegrini. La casella dei gol di Evan è ancora ferma a zero, l'ultimo è ancora quello del 26 ottobre 2024 con la maglia del Brighton. In pole c'è Zirkzee e da Manchester arrivano buone notizie. L'infortunio di Sesko è meno grave del previsto e rientrerà ai primi di dicembre. Il club inglese deve aprire al prestito con diritto. L'alternativa è Tel del Tottenham. [...]

Diversa la situazione di Leon Bailey che anche ieri non si è allenato con il resto del gruppo. Punta alla convocazione contro la Cremonese, ma, difficilmente potrà partire titolare. L'unico esperimento possibile è quello di riproporre Cristante sulla trequarti alle spalle di Soulé e di uno tra Pellegrini e Ferguson. Allenamento differenziato anche per Ndicka che sta recuperando da un problema alla caviglia accusato nel match contro l'Udinese. [...]

(Il Messaggero)