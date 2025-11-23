Gasperini: "Possiamo crederci"

L'attacco della Cremonese di Jamie Vardy ha totalizzato la bellezza di 12 reti, come la Roma. I giallorossi, però, sono primi in classifica, i grigiorossi quattordicesimi. Un doppio miracolo. Questo Gasperini lo pensava qualche settimana fa, oggi è diverso. Quel concetto di "miracolo" resta, ma, la Roma non è lassù per caso. Il tecnico va avanti con successi di misura, vive senza attaccanti di ruolo, anche oggi tra i convocati ci sono solo Soulé, El Shaarawy e Ferguson, con l'irlandese appena rientrato da un infortunio alla caviglia. [...] Ed oggi là davanti, Gasp riproporrà Baldanzi così come contro l'Udinese dopo l'infortunio di Dovbyk. Un altro dubbio è dietro, con l'assenza di Hermoso. [...] Ora la Roma comincerà il suo cammino fino a marzo: si giocherà senza sosta, campionato e coppe, la rosa se non può essere allargata andrà almeno valorizzata. E entreranno in rotazione anche calciatori che fino ad ora si sono visti poco, come Pisilli. [...]

(Il Messaggero)