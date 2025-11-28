Gasperini: «Non una grande partita, troppi errori»

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - La Roma ritrova la vittoria all'Olimpico anche in Europa League, ma Gasperini non è soddisfatto della prestazione dei suoi contro il Midtjylland. «È una vittoria che ci migliora e anche di molto la classifica, ottenuta contro un'ottima squadra, anche se non abbiamo fatto una gran partita - ha ammesso il tecnico di Grugliasco ai microfoni di Sky Sport al termine della partita - dovevamo fare meglio sul piano tecnico dopo il vantaggio trovato all'inizio. Abbiamo parlato lentamente e mi aspettavo di più in fase di costruzione per far giocare meglio gli attaccanti. Quando non giochi particolarmente bene, devi recuperare palla e spendere molte più energie». Neanche il tempo di rientrare tra i convocati per Dybala che Gasp ha deciso di mandarlo in campo dal primo minuto: «Paulo ha recuperato dall'infortunio, sta bene sul piano atletico. Avrebbe potuto giocare per novanta minuti. Ha trovato qualche difficoltà come punta centrale nel primo tempo. Vediamo se può fare quel ruolo lì ancora oppure giocare un po' più esterno. La formula senza centravanti è anche una necessità. Ferguson sta combattendo con la caviglia e ho preferito inserirlo a partita in corso. Domenica dobbiamo fare meglio». E, a proposito di attacco senza centravanti di peso, Gasperini - in conferenza stampa - si è espresso sulla possibilità di vedere El Shaarawy in quella posizione: «Qualche volta, in Primavera col Genoa, ha giocato come centravanti. È una posizione che può ricoprire, ma non ci ho ancora pensato». Dopo i soli sette minuti collezionati in questa prima parte di stagione, Ghilardi ha fatto il suo debutto da titolare contro la squadra danese. Una prestazione positiva per l'ex difensore del Verona, come sottolineato anche dall'allenatore giallorosso: «Ghilardi è in ottima condizione atletica e ha fatto una buona prestazione. Ci teneva molto, ha sofferto parecchio in questo periodo. Può migliorare sul piano tecnico perché qualche passaggio l'ha sbagliato, ma sta crescendo bene». Chi, da tempo, è già entrato ampiamente nelle rotazioni è El Aynaoui, autore della sua prima rete con Roma. «El Aynaoui è già un titolare, si altema con Cristante e Koné - ha affermato il tecnico di Grugliasco - È un giocatore affidabile, sta facendo molto bene». La testa, adesso, va alla sfida con il Napoli: «La loro forza è quella di avere una rosa importante». È una delle migliori squadre del campionato e sappiamo che dovremo fare una gran partita sotto ogni punto di vista». Il migliore in campo, ieri sera, è stato El Aynaoui, felice per la prima gioia in giallorosso: «Aspettavo questo gol come un sogno. In più ho segnato all'Olimpico ed è stato bellissimo, meglio di quanto mi aspettassi. Ma sono ancora più importanti i 3 punti. Ora, avremo qualche giorno per concentrarci sul Napoli e daremo come al solito il massimo». È finito sul tabellino anche El Shaarawy, contento per il ritorno al gol: «Chi gioca dall'inizio e chi entra deve essere decisivo e dare il suo contributo. Non abbiamo ancora parlato del rinnovo con la società».