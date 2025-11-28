Gasperini non si accontenta e rilancia: «Troppi errori, col Napoli serve di più»

È un martello pneumatico la Roma di Gasperini che continua a vincere e aggiunge la classifica d'Europa League. Una vittoria di misura - la ventesima del 2025, meglio solo il Real Madrid con 23 - che però ha fatto arrabbiare più del solito l'allenatore che si aspettava qualcosa in più: «È un successo che migliora anche di molto la nostra posizione, ma non abbiamo fatto una gran partita, perché siamo andati in vantaggio subito e mi aspettavo potessimo fare meglio sul piano tecnico. C'erano tutte le condizioni per farlo, però è anche vero che giochiamo tanto e non sempre si riesce». E la testa va già al big match di domenica contro il Napoli: «Dovremo fare molto meglio. Avremo bisogno di recuperare le energie e fare un altro tipo di partita. La gara col Napoli è molto attesa ed è giusto che sia così. Però penso sempre che il modo migliore per preparare le gare sia giocare bene e impegnarsi fino alla fine e non vedere l'ora di andare sotto la doccia. Incontreremo una delle migliori squadre del campionato e dobbiamo vedere se siamo cresciuti. Contro Milan e Inter abbiamo giocato un buon calcio, ma non siamo riusciti a vincere». In dubbio c'è Manu Koné che ieri è uscito dopo appena venticinque minuti a causa di un duro colpo subito alla caviglia destra. Nelle prossime ore svolgerà gli esami strumentali e Gasp pre-

ferisce non esporsi: «Non sembra particolarmente preoccupante, ma vedremo…». (...) Contro il Midtjylland è arrivato l'esordio dal primo minuto per Ghilardi. Fino alla gara di ieri aveva giocato solamente sette minuti tra campionato ed Europa League, ma ha strappato applausi da oltre 60mila dell'Olimpico. Gasperini ha commentato la sua prova: «Ha fatto una buona prestazione, è in ottima condizione atletica, era molto motivato, ci teneva molto perché ha sofferto parecchio fino ad adesso, nel senso che ha giocato poco. Però è un ragazzo che cresce, ha fatto una buona partita. Può migliorare ancora sul piano tecnico, perché qualche passaggio un po' pericoloso l'ha sbagliato». (...)

(Il Messaggero)