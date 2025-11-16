Gasperini cerca il vero Ferguson

Ok, sgomberiamo subito il campo dagli equivoci. Chi qualche anno fa lo ha paragonato a Van Basten - come l'ex calciatore e allenatore Alan Mathews - o è

un buontempone locale oppure dell'olandese ricorda ben poco. [...] Si, perché Evan Ferguson, finora, non si avvicina nemmeno a John Carew (20 presenze e 6 reti in giallorosso) che da queste parti viene ricordato per un gol alla Reggina, con tanto di esultanza calciando un bidone pieno d'acqua a bordo campo per poi prendere in braccio un bambino e mostrarlo alla Curva Sud divertita. [...] Prima dell'infortunio rimediato contro il Parma dopo 2' (trauma distorsivo con interessamento capsulo legamentoso alla caviglia destra) lo scorso 29 ottobre, Gasp lo ha infatti schierato praticamente sempre: 10 gare su 12, saltando solo la Fiorentina e il Sassuolo, partendo titolare in 5 occasioni. Non poche. Soprattutto per quello che ha fatto vedere: poco (appena un assist a Soulé) e nulla. [...]A far discutere a Trigoria è stato poi anche lo stato di forma del calciatore soprattutto nei giorni successivi agli impegni con la Nazionale. Irlanda che stavolta ha messo da parte: ieri la Roma ha comunicato che Ferguson non raggiungerà i compagni di squadra che si giocano l'accesso ai playoff nel match contro l'Ungheria. Un punto a favore di Evan che si sta allenando a parte da qualche giorno e che avrebbe potuto anche impuntarsi, trovando vista la posta in palio, terreno fertile. Una scelta, quindi, che non può passare inosservata. Il ragazzo ha capito che nelle prossime partite si gioca molto. Se non tutto. Perché Dybala è ai box, Dovbyk rischia di aver salutato in anticipo il 2025 e Bailey rientrerà in punta di piedi dopo l'ennesimo stop muscolare. Arrivato per 3 milioni legati al prestito e 38 per l'eventuale riscatto, il rischio - al di là delle smentite di rito - che con l'arrivo di Zirkzee a gennaio il centravanti possa tornare al Brighton è alto. Vien da sé che andrebbe trovata un'intesa con il club della contea dell'East Sussex ma società che in Premier cercano un centravanti non sono poche (e curiosità vuole ci sia anche l'Everton dei Friedkin con il tecnico David Moyes che in tempi non sospetti ha manifestato apprezzamento nei suoi confronti). In questo mese e mezzo non è quindi azzardato dire che Ferguson si gioca la Roma. Già a Cremona, punta a rientrare e finalmente a sbloccarsi. [...] Cosa manca allora? Fiducia? Convinzione? Condizione? Di certo Gasp in questi mesi ha provato a sfruttare le sue caratteristiche. Inizialmente lo preferiva a Dovbyk. Perché ha più qualità, spende forse troppe energie in campo, aiutando anche in altri settori, e per questo motivo stava lavorando per averlo più dentro l'area. [...] Ora Ferguson ci riprova. Martedì o al massimo mercoledì, è atteso in gruppo. Ha 8 partite entro la fine dell'anno, per prendersi la Roma.



(Il Messaggero)