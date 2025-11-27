Gasp vuole tutto: Roma all'assalto anche dell'Europa, serve la vittoria

"Non si lascia nulla": è questa la mentalità che Gian Piero Gasperini sta instillando nella Roma. L'obiettivo è competere su ogni fronte, giocando ogni partita come se fosse una finale, a partire dalla sfida europea di questa sera.

"L'idea di tutti è di non lasciare nulla, di giocare tutte le competizioni cercando di andare il più avanti possibile" ha dichiarato il tecnico. "Questi ragazzi hanno lavorato tanto per raggiungere un traguardo come l'Europa e poi che fai, non te la giochi?". Per questo, contro la capolista danese Midtjylland, serve una vittoria per raddrizzare il cammino nel girone.

Parlando degli avversari, Gasperini ha elogiato la crescita del calcio scandinavo, lanciando un possibile messaggio al ds Massara in vista di gennaio: "Giocano un buon calcio, hanno varianti e qualità. (...) Tante società lavorano bene, con bravi giocatori: basta andarli a guardare, ce ne sono molti in giro...". Tra questi c'è Franculino, attaccante del Midtjylland che piace molto ma ha una valutazione già superiore ai 30 milioni. L'allenatore ha però predicato calma: "Bisogna stare attenti a inserire giocatori solo per inserirli, è importante fare sempre valutazioni accurate".

La partita di stasera metterà di fronte la difesa giallorossa, tra le migliori d'Europa nel 2025, e l'attacco più prolifico della competizione, quello del Midtjylland, capace di segnare 11 gol in 4 partite. "Questa sarà una partita da prendere con le molle, ma noi vogliamo accelerare verso la qualificazione" ha aggiunto Gasp, sottolineando come le due sconfitte interne non lascino alternative. (...)

