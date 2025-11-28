Gasp stupisce ancora

Il murales della Garbatella è sempre d'attualità. Gasperini continua a usare il suo cappello magico per offrire alla platea, in questo caso quella infreddolita dell'Olimpico, sorprese per tutti i gusti. L'ultime due contro il Midtjylland: Dybala centravanti al posto di Ferguson e Ghilardi centrale in difesa al debutto da titolare. Doppia mossa che ha funzionato. La Roma ha finalmente vinto in casa pure in Europa League. Con i primi gol su azione in coppa nel suo stadio, è salita a quota 9 punti, migliorando quindi la sua classifica. A fare centro, presto (minuto 7), El Aynaoui e, nel finale, El Sharaawy. (...) Ok il rientro di Dybala e anche l'esordio di Ghilardi. Indicazioni per il presente e per il futuro. In attesa di Zirkzee (o chi per lui), Gasperini sembra deciso a insistere sulla formula senza centravanti. E, risparmiando Hermoso per il Napoli, prepara i ragazzi della difesa che potranno essere chiamati in causa quando Ndicka sarà in Coppa D'Africa. «Dybala sta bene, è recuperato. Avrebbe potuto giocare anche l'intera gara. Ha avuto qualche difficoltà in più nel primo tempo. Vediamo se farlo giocare ancora lui o sull'esterno. Al momento preferisco la soluzione senza prima punta. Solo per l'emergenza. La caviglia di Ferguson ancora non è a posto. Ok Ghilardi. Era molto motivato e ci teneva tanto. È giovane, sta crescendo». (...)

(corsera)