Gasp si affida a Dovbyk per battere i Rangers: "Vogliamo qualificarci"

Dovbyk stasera guiderà l'attacco della Roma contro i Rangers. L'emergenza in avanti obbliga l'allenatore a puntare sull'ucraino per ritrovare quei gol che mancano disperatamente all'attacco romanista. [...] Lo stop di Dybala e il nuovo infortunio di Bailey non lasciano alternative. Accanto all'ucraino ci sarà Soulé. [...] I giallorossi all'Ibrox Stadium si giocano una fetta di Europa. Dopo le due sconfitte consecutive con Lille e Viktoria Plzen, la squadra è chiamata a invertire la rotta in una fase campionato che si è fatta complicata. Sul piano tecnico, Gasperini si aspetta una partita fisica e intensa: "Quando vieni a giocare su questi campi trovi sempre ambienti caldi e squadre molto dinamiche". Dopo tre giornate, la Roma è ferma a tre punti. Per restare in corsa servono almeno tre vittorie nelle prossime cinque partite. [...] In Scozia Gasp potrebbe rinunciare a qualche titolare, ma, esclude un turnover massiccio. Possibile comunque lo stop per Ndicka, con Hermoso a sinistra, e per Koné, con Cristante arretrato in mediana insieme ad El Aynaoui. A completare il centrocampo, torna titolare Pellegrini nel ruolo di trequartista di sinistra.

(La Repubblica)