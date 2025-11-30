Gasp sfida Conte: notte per sognare

A guardarli a debita distanza, Conte e Gasperini - uno leccese doc, l'altro piemontese di Grugliasco - sembrano diversi. In realtà sono accomunati da tante cose. L'ultima? Entrambi, non più tardi di qualche mese fa, hanno detto no alla Juventus. Sì, proprio loro due, i protagonisti di questo Roma-Napoli ad alta quota, hanno avuto la forza di declinare le lusinghe della Vecchia Signora. [...]

Gasp ha trasformato i giallorossi, li ha resi credibili dribblando un mercato che non l'ha soddisfatto a pieno, proseguendo l'ottimo lavoro di Ranieri ma plasmando lentamente la squadra a sua immagine e somiglianza regalando così alla piazza un sogno, da coltivare, preservare e rilanciare, perché no, già questa sera. Conte, dopo lo scudetto, vive tra mille difficoltà ma poi gira che ti rigira è sempre lì in alto, con una Champions in più e i vari Lukaku, Anguissa, De Bruyne, Meret, Gilmour in meno.

I due si stimano, l'amicizia è un'altra cosa. Di certo sono due allenatori che si somigliano nella maniacalità che mettono negli allenamenti e nelle gare, nell'essere dei martelli continui con i calciatori, nell'idea che il collettivo è al di sopra di tutto senza però snaturare l'imprevedibilità del singolo. [...]

Questa sera all'Olimpico c'è un esame di maturità da superare. Perché se è vero che probabilmente con Milan e Inter abbiamo assistito per due tempi (il primo con i rossoneri e il secondo con i nerazzurri) ad altrettante versioni convincenti della Roma, sono comunque arrivate due sconfitte. Serve tornare in vetta, uno scossone, uno strappo, uno schiaffo al campionato, quasi a voler ribadire che chi vuole vincerlo, deve fare i conti anche con la Roma. [...]

In 10 precedenti Gasp ha vinto solo 2 volte a distanza di 19 anni, poi 2 pari e 6 sconfitte con il tecnico salentino. La Roma e il suo allenatore vivono il presente come non ci fosse un domani. A partire da una preparazione che ha puntato ad essere al top da ottobre a febbraio. In questo momento a Trigoria si vola. E questa sarà una delle chiavi del match di oggi. I giallorossi devono metterla sul ritmo, il Napoli ha già dimostrato di soffrire le squadre che non le danno punti di riferimento e lo fanno correre a vuoto. [...]

(Il Messaggero)