Gasp ritrova Ferguson pronto per Cremona: Bailey ancora fuori

Buone notizie dall'infermeria di Trigoria: Evan Ferguson e Leon Bailey sono sempre più vicini al rientro. Gasperini li aspetta, consapevole che le prossime settimane richiedono soluzioni nuove e gambe fresche. E i segnali arrivati dall'ultimo allenamento sono incoraggianti. Ferguson ieri è tornato a lavorare con il gruppo, dopo uno stop di due settimane. L'irlandese ci sarà contro la Cremonese. È una tappa importante perché l'attaccante torna a vedere il campo nel momento in cui la Roma ha bisogno della sua presenza. Con Dybala ancora out e Dovbyk ai box fino a fine 2025, il peso dell'attacco ricade su di lui. Più graduale, ma comunque positiva, la ripresa di Leon Bailey. Il giamaicano sta ancora svolgendo lavoro personalizzato, ma ha aumentato i carichi per tornare a disposizione in tempi brevi. La Roma conta di rimetterlo tra i convocati già domenica. Gasperini lo considera una pedina strategica per allargare il campo e dare imprevedibilità ad un attacco ridotto ai minimi termini. [...]

(La Repubblica)