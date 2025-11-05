Gasp, la difesa resta top ma se non si segna aumentano pure i rischi

Anche se l'idea di calcio è completamente diversa, la Roma di Gasperini ha nel dna qualcosa di quella di Ranieri. Non la proposta ma il rendimento. I giallorossi restano i migliori nei punti raccolti (70) nel 2025 (7 più del Napoli e 8 più dell'Inter) e soprattutto nei gol incassati (appena 15 da gennaio). Non basta, però, per sentirsi al sicuro. In partita e nemmeno in classifica, dove la priorità è (almeno) il quarto posto per tornare in Champions dopo 7 anni. A unire il passato e il presente è ancora la difesa. Il top della serie A. Merito dei singoli, a cominciare dal portiere: sono solo 5 le reti subite da Svilar nelle prime 10 partite di questo campionato così come sono 5 i clan sheet. Nella metà dei match disputati è rimasto imbattuto. Solida e compatta con az u gare - su 20 - senza subire gol nel 2025 (12 contando pure l'Europa League), prendendone solo io. Aggressiva e organizzata con Gasperini, addirittura sbilanciata: la formula attuale, nonostante sia più sfacciata, ha comunque garantito gli stessi risultati e dunque le identiche certezze della gestione precedente. (...) Mancini è il difensore al quale Gasperini ha chiesto di partecipare di più al gioco. Avanzando e spesso in contemporanea con Celik. Il dribbling sbaglito da quest'ultimo e la posizione eccessivamente offensiva dell'altro hanno permesso al Milan di segnare la rete decisiva con Palovic. Leao in contropiede più veloce di Ndicka e lucido nell'assist per il compagno. Stesso film a Firenze. (...)

(corsera)