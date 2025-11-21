Gasp insegue il primato solitario che manca dal 2015

Domenica 23 novembre 2025, può diventare una data da incorniciare per la Roma. La premessa però ci sta tutta: i tifosi giallorossi sono autorizzati ad affidarsi a qualsiasi amuleto che abbiano a disposizione. Perché Gasperini si può ritrovare da solo in testa alla classifica. Sì, da solo, imitando Garcia, l'ultimo ad esserci riuscito, poco più di 10 anni fa. La chance stuzzica Gian Piero, la società e ovviamente la tifoseria. Occhio ai risultati di domenica, dunque, perché possono determinare l'allungo, staccando le rivali: la Roma deve vincere a Cremona nel pomeriggio e augurarsi che, in serata al Meazza, l'Inter di Chivu non prenda i tre punti contro il Milan di Allegri. C'è anche l'altra ipotesi: il pari giallorosso e il ko dei nerazzurri. Detto questo, via con gli scongiuri. Anche perché è dal 28 ottobre del 2015 che la Roma non sale da sola in vetta. Decisivo fu il successo all'Olimpico netto e meritato - contro l'Udinese: uno-due di Pjanic e Maicon (doppio vantaggio al nono minuto), tris di Gervinho nella ripresa e rete inutile di Thereau. Roma restò al comando sfruttando il turno infrasettimanale in casa e in notturna (20,45), non l'unica differenza con la tappa di Cremona, quando i giallorossi giocheranno in trasferta e di giorno (ore 15). (...) E il turno intriga perché favorevole: oltre al derby del Meazza, il Napoli ospita l'Atalanta e la Juventus va al Franchi a sfidare la Fiorentina. C'è solo da certificare il trend che accompagna i giallorossi dall'inizio del 2025, anno in cui hanno raccolto più punti in Italia (73) e soprattutto per il raccolto al top nei viaggi lontani dall'Olimpico. Fuori casa, in campionato, sono caduti solo a Bergamo, alla fine dello scorso torneo, contro l'Atalanta di Gasperini (2-1), e al Meazza contro il Milan di Allegri (1-0) il 26 ottobre. Sempre di misura. (...)

(corsera)