Gasp innamorato

Corre, vince e si diverte. La Roma di Gasp prima in classifica è tutta qui. E non è minimizzare, al contrario, è esaltarlo. Perché nella semplicità, nell'errore e nell'esperimento è nata la nuova Roma. Quella che emoziona e fa emozionare anche un tipo imperturbabile come il tecnico di Grugliasco, tanto da saltare per la gioia al gol di Wesley. [...] Oggi nessuno fa più caso se Dybala e Dovbyk sono ai box, c'è Ferguson dalla panchina e Baldanzi a fare il centravanti di scorta, aspettando quello titolare a gennaio. Perché, questa Roma ha trovato nell'emergenza il suo trampolino di lancio. II tutto assistito da una condizione atletica che non ha eguali in Italia e non solo. La Roma non corre, vola. Merito della preparazione di Domenico Borrelli. Nelle ultime gare è dunque sempre più frequente vedere gol di matrice gasperiniana come lo 0-3 a Cremona. [...] C'è anche la rivalutazione di qualche elemento che inizialmente ha pagato lo scotto di un calcio diverso. Tutto così sembra andare apposto come un puzzle.

(Il Messaggero)