Gasp in ansia per Ferguson: l'Irlanda può convocare l'attaccante infortunato

La Roma ieri pomeriggio è tornata ad allenarsi a Trigoria. Pausa campionato. Ma c'è un osservato speciale. Dopo l'infortunio di Artem Dovbyk, fuori per almeno quattro settimane dopo l'infortunio contro l'Udinese, Gasperini spera infatti di recuperare Evan Ferguson per la ripresa della serie A. Soprattutto vuole evitare la convocazione in nazionale dell'attaccante irlandese, che ieri ha proseguito il suo lavoro di recupero dall'infortunio alla caviglia subito contro il Parma. Per ora Ferguson è a Roma, sotto il controllo dello staff medico giallorosso. Non ha ancora smaltito del tutto la distorsione e, nonostante i dubbi che continuano a filtrare da Trigoria, resta in dubbio per la seconda partita della nazionale: i prossimi movimenti della punta sono legati a un incastro che si risolverà solo questa sera. L'Irlanda affronterà infatti il Portogallo in una sfida decisiva per la qualificazione ai Mondiali. In caso di mancata vittoria, e di successo dell'Ungheria nell'altra gara del girone, gli irlandesi perderebbero ogni possibilità di qualificazione e Ferguson rimarrebbe a Trigoria, senza dover forzare sul recupero. Se invece l'Irlanda dovesse pareggiare o vincere — e quindi restare in corsa per la qualificazione — la federazione chiederebbe a Ferguson di esserci, seppur in extremis, per lo scontro diretto di domenica contro l'Ungheria. Un incrocio di risultati minaccia quindi di condizionare i piani della Roma. Perché a Trigoria sperano di trattenere il centravanti a Roma, per poi poterlo riavere a pieno ritmo già dalla sfida di domenica 23 novembre contro la Cremonese. (...) Saranno settimane decisive per l'attaccante: la Roma ha avviato i contatti con il Manchester United per Zirkzee e una nuova pausa o un altro stop fisico potrebbero spingere la dirigenza a chiudere in anticipo il prestito di Ferguson dal Brighton. (...)

(La Repubblica)