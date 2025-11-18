Gasp ha già vinto: la squadra ora vale 60 milioni in più

Il primo step è già oltre. Superato, archiviato, messo agli annali come primo traguardo raggiunto e oltrepassato. E non parliamo di classifica, vittorie, voglia di sognare più o meno velata. No, parliamo di valorizzazione dei giocatori, di patrimonio, che poi è una delle cose che i Friedkin hanno chiesto a Gian Piero Gasperini quando hanno deciso di puntare sull'allenatore ex Atalanta. E dopo questi primi cinque mesi di lavoro sono tanti i giocatori della Roma che hanno visto lievitare il loro valore. A partire dai gioielli di casa, che poi corrispondono ai nomi di Svilar, Koné e Soulé. (...) Soulé, ad esempio, è quello che nel reparto offensivo sta rendendo più di tutti, al di là dei 4 gol e dei due assist messi finora a referto tra campionato ed Europa League. La sua valutazione è già passata dai 30 milioni (26 più i 4 di bonus poi maturati stra-da facendo) che la Roma ha speso per portarlo nella Capitale nell'estate del 2024 a 40, con una rialutazione del 33%. Ma se Soulé doveva confermarsi, Svilar e Koné erano già due pilastri nella scorsa stagione, ma adesso sono diventati ancora più vitali di prima. E anche il loro valore è cresciuto, con la quotazione di Sviar che è passata da 40 a 50 milioni e quella del centrocampista francese da 35 a 45. Cifre importanti, che rendono anche l'idea di quanto siano importanti anche a livello internazionale giocatori come questi. (...) Ma ad essersi rivalutati sono anche i due pilastri azzurri, Bryan Cristante e Gianluca Mancini. Che, infatti, proprio grazie al lavoro fatto con Gasperini in questi mesi hanno riconqui-stato pure la maglia della nazionale. Mancini ha visto passare la sua valutazione da 25 a 35 milioni, Cristante da 15 a 25. (...) Poi ci sono due di quelli che dovevano salutare tutti nella scorsa estate e che invece oggi sono due punti fermi della squadra, titolari a tutti gli effetti: Zeki Celik e Mario Hermoso, due "resuscitati" di Gasp, quelli che sembravano non poter dare più nulla e che invece ora sono indispensabili. Il turco adesso vale tanto, circa 18 milioni, e considerando che nel 2022 è stato pagato 7 milioni si capisce quanto pesi la sua crescita. Ed Hermoso arrivato nel 2024 a parametro zero - ora vale una decina di milioni. (...)

(gasport)