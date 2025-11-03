Gasp e il solito problema del gol: "Gli errori sotto porta ci penalizzano"

Il bicchiere è mezzo pieno per Gasperini che come nel post gara contro l'Inter si congratula con i suoi per la prestazione, ma mastica amaro per la sconfitta. [...] «Faccio fatica a cercare cosa non sia andato», esordisce così il tecnico a fine partita. Gasp poi aggiunge: «Abbiamo creato tante occasioni, questa è la strada da percorrere. Rammaricati per il risultato, ma soddisfatti per il gioco espresso. Abbiamo fatto un salto di qualità tranne che nelle conclusioni. Gli ultimi sedici metri ci stanno un po' penalizzando, ma a forza di guardare quello che manca ci dimentichiamo di quello che c'è. Una mano dal mercato? Presto per parlarne». Mezz'ora da incorniciare e un assalto finale che non ha portato al gol. Tanta imprecisione e il rigore sbagliato da Dybala pesa come un macigno. [...]

Oltre al danno la beffa. Paulo dopo aver battuto il penalty si tocca il flessore della coscia sinistra e chiede il cambio. Le sensazioni non sono positive, oggi gli esami strumentali ma Gasp è chiaro sui tempi di recupero: «Tornerà sicuramente dopo la sosta. [...] L'infortunio è la cosa più grave della serata». Salterà Rangers e Udinese e per l'ennesima volta sfuma la possibilità di ritornare in nazionale. [...]

(Il Messaggero)