Gasp da sogno a realtà: servono due rinforzi

[...] La Roma non è capolista per caso. Ma è il frutto di un lavoro cominciato in estate, su tre fronti precisi: prendere il meglio del grande lavoro svolto da Claudio Ranieri, recuperare tutti i valori possibili e convincere e coinvolgere il gruppo anche dal punto di vista mentale. Questa è la base per ottenere l'applicazione totale in allenamento e di conseguenza avere la forza e l'energia per fare settanta metri anche a partita praticamente finita. Wesley ha quindi dimostrato il perché bisogna credere ciecamente in Gasperini, essendo la rappresentazione di quanto sia giusto seguire le sue indicazioni. C'era chi si stupiva dei 30 milioni spesi in estate per lui e invece il brasiliano si è rivelato l'acquisto. Un colpo che il Gasp ha fortemente voluto ed è da qui che bisogna ripartire. Domenica c'è il Napoli, partita che rappresenta un trampolino ideale per continuare a guardare con fiducia in avanti. [...] La Roma, poi, ha bisogno di un paio di rinforzi azzeccati. Che sia davvero Zirkzee o Panichelli, c'è bisogno di alzare l'asticella.

(gasport)