Gasp-Conte aria da scudetto. Roma, Pellegrini su Lobotka e attacco leggero

Domani all'Olimpico torna a respirarsi aria di scudetto. Roma e Napoli si affrontano in uno scontro diretto al vertice, un evento raro nella storia recente, accaduto solo nel 1981 e nel 2013. Gasperini arriva alla super sfida con diversi pensieri, soprattutto a centrocampo, dove Koné e El Aynaoui sono usciti malconci dalla partita di Europa League. Entrambi stringeranno i denti e saranno a disposizione, ma resta da valutarne l'effettiva condizione.

È probabile che Gasperini non li rischi entrambi dal primo minuto, con il francese Koné in vantaggio per affiancare Cristante. In questo scenario, Pellegrini agirebbe da trequartista con un compito speciale: "sterilizzare" Lobotka, la principale fonte di gioco del Napoli. Una mossa che il tecnico ha già utilizzato con successo in altre occasioni per schermare le geometrie avversarie.

(...) L'altro grande dubbio riguarda l'attacco. Con Ferguson ancora non al meglio e reduce da un dolore alla caviglia, Gasperini valuta nuovamente l'opzione del "falso nove". Dybala, provato in quel ruolo giovedì, non ha convinto del tutto, e così spunta a sorpresa la candidatura di Tommaso Baldanzi. L'ex Empoli ha fatto bene in quella posizione a Cremona e potrebbe agire da "esca" per i difensori del Napoli, creando spazi per gli inserimenti di Dybala e Soulé.

(...) Gasperini scioglierà gli ultimi dubbi solo a ridosso del match, ma la certezza è che quella di domani sarà una partita dal sapore speciale, che il tecnico giallorosso proverà a vincere con le sue mosse tattiche.

(gasport)