Gasp, che mago: "Cuore, grinta e sudore: gli ingredienti sono giusti"

A Roma ci si chiede se Gian Piero Gasperini abbia davvero trovato la formula giusta per far vivere alla sua squadra un campionato da protagonista. Intanto il tecnico è già diventato un mago in città: in un murale è stato ritratto con un cappello da stregone intento a mescolare una pozione: "Gli ingredienti cuore, sudore e grinta nel pentolone sono giusti". Allo Zini si è vista la sua versione indemoniata, mentre, in tribuna si è lasciato andare ad un'esultanza liberatoria al gol di Evan Ferguson. A Cremona è come se avesse vissuto tante partite insieme, tutte con lo stesso epilogo: la vittoria. [...]

(gasport)