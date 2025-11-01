Florenzi: "Gasp, partenza al top. Milan, avvio esaltante"

CORSPORT - Alessandro Florenzi analizza la prossima sfida tra Milan e Roma, un big match al vertice della classifica che per lui, doppio ex, ha un sapore speciale. L'incontro vedrà sfidarsi la seconda e la prima forza del campionato, in un confronto tra due squadre protagoniste di un inizio di stagione importnate.

"È stato un inizio di stagione davvero molto esaltante per entrambe le squadre" - ha dichiarato Florenzi - "Forse la Roma sta facendo qualcosina di più rispetto alle aspettative: ce n'erano meno e ha avuto un grande inizio di stagione. Sarà una bella partita, ci divertiremo".

Secondo Florenzi, i giallorossi sono finora la vera rivelazione del campionato, capaci di stupire tutti sin da subito. L'ex terzino si è detto impressionato dalla rapidità con cui la squadra ha assimilato le richieste del tecnico. "Della Roma mi ha stupito sicuramente la partenza. Non è facile assimilare quello che chiede un tecnico come Gasperini, sia dal punto di vista fisico sia tattico. Perché richiede grande impegno, tanti uno contro uno, uno sforzo atletico notevole, e non è certo semplice immagazzinare questi concetti dopo appena una preparazione estiva. Quando poi hai tanti giocatori forti in attacco puoi fare bene. E la Roma, secondo me, ha tanti giocatori forti nel reparto offensivo".

(…) L'analisi di Florenzi si è poi concentrata sull'impatto dei singoli, evidenziando come un giocatore in particolare possa cambiare il volto dell'attacco giallorosso. "Gli attaccanti hanno bisogno di fiducia: quando ce l'hanno, è sempre tutto diverso. E quando c'è Dybala è tutta un'altra cosa. Prima punta, seconda punta, esterno: dove lo metti sta bene, ed è davvero forte".



Un altro duello chiave della partita sarà quello sulle fasce, che vedrà contrapposti Saelemaekers e il nuovo acquisto giallorosso Wesley, già protagonista di ottime prestazioni: "Alex lo conosco bene e non mi stupisce. Wesley invece si sta ambientando molto bene a Roma e sta giocando sia a destra che a sinistra, e non è mai facile. Se dovesse giocare a sinistra, sarebbe senz'altro una bella sfida vederli a confronto sulla stessa fascia".

(…)