Ferguson, voglia anche di eurogol. Contro il Midtjylland sarà titolare

LEGGO (F. BALZANI) - Un brasiliano che brilla e un irlandese che inizia a fare sul serio. C'è un'altra Roma, oltre la vecchia guardia, che permette a Gasperini di guardare al futuro con maggiori speranze Nella vittoria di Cremona, infatti, c'è tantissimo di Wesley. L'acquisto voluto fortemente da Gasp in estate e che sta ripagando la fiducia sua e di Ancelotti col Brasile. L'ex Flamengo è cresciuto moltissimo nelle due fasi anche a sinistra, non proprio la sua zona di confort. Ma a farsi largo, come dicevamo, c'è anche Evan Ferguson. L'attaccante ha interrotto un digiuno che durava ormai da un anno e riscattato un inizio stagione decisamente deludente. L'irlandese ha lavorato in questi giorni di sosta a Trigoria rinunciando alla nazionale. Due settimane che hanno permesso al tecnico di ristabilire la forma fisica di Ferguson (nella foto) apparso spesso appesantito nelle precedenti uscite. E il risultato si è visto subito: gol e partecipazione al tris di Wesley. Un segnale importante a cui bisogna dare un seguito. Ferguson infatti partirà titolare domani con il Midtjylland in Europa League. Vista l'assenza di Baldanzi (fuori lista Uefa) e considerato che Dybala e Bailey torneranno col Napoli. Tocca quindi proprio a Ferguson ritrovare il gol anche in Europa e rimettere la Roma sulla scia delle prime otto del girone che vede comandare proprio i danesi. L'irlandese in queste mese si gioca tanto anche per quel che riguarda il suo futuro. Alle sue spalle cresce alta l'ombra di Zirkzee. Il club dovrà scegliere a gennaio se tenere uno tra Dovbyk e lo stesso Ferguson per il quale si era paventata anche l'interruzione del prestito col Brighton.