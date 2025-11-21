Ferguson scalpita vuole giocare

Da Trigoria arrivano segnali confortanti, al netto delle assenza già messe in conto di Dybala e Dovbyk: Ferguson, infatti, continua ad allenarsi in gruppo e ha smaltito totalmente l'infortunio. La punta, fuori dalla distorsione alla caviglia rimediata a fine ottobre contro il Parma, ha saltato le ultime tre gare della Roma e i recenti impegni dell'Irlanda, nonostante il lungo braccio di ferro con la federazione che lo voleva in nazionale a tutti i costi.

Ferguson è rimasto a Roma per smaltire le scorie dell'infortunio e ora preme per rientrare subito nell'undici titolare nella trasferta contro la Cremonese.

[...]

Evan cerca il primo gol in giallorosso, ma è chiamato soprattutto a scacciare i fantasmi di un'interruzione del prestito già in inverno. In caso contrario - se Gasperini deciderà di non rischiare subito il rientro dal primo minuto di Ferguson dopo quasi un mese di stop - si punterà sul tridente più leggero e imprevedibile con Baldanzi o Bailey (in ripresa ma che non sembra ancora al top della condizione) nel tridente.

[...]

(corsport)