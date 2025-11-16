Ferguson non parte con l'Irlanda

IL TEMPO (L. PES) - … Due giorni di riposo poi la testa a Cremona. La Roma si è allenata ieri mattina a Trigoria con una seduta in palestra senza Gian Piero Gasperini, in permesso concordato dal club, e tornerà a farlo martedì pomeriggio in vista della ripresa del campionato. Ci sarà anche Evan Ferguson che non ha raggiunto il ritiro dell'Irlanda in vista del match di stasera contro l'Ungheria ma resta nella Capitale per recuperare dal problema alla caviglia che lo tiene fermo dal 29 ottobre. La speranza del tecnico è quella di riaverlo proprio per la trasferta in Lombardia della settimana prossima ma fino ad ora il centravanti ha svolto solo terapie. Pronto al rientro anche Bailey che ha saltato gli ultimi due match e ancora non è entrato in forma dopo il brutto infortunio subito nel giorno del suo arrivo a Roma. A Trigoria ci sarà anche N'Dicka che ha rinunciato alla nazionale a causa di una distorsione alla caviglia. Gasperini dovrà fare anche a meno di Dybala e Dovbyk per la prima partita dopo la sosta con l'argentino che punta al rientro per il match contro il Napoli di fine mese.