Ferguson e l'Irlanda che si allontana...

Un nodo diplomatico ancora da sciogliere. Resta in stand by, infatti, la partenza di

Evan Ferguson per raggiungere il ritiro della nazionale irlandese impegnata nella sfida decisiva contro l'Ungheria. La caviglia dell'ex Brighton ormai non provoca più dolore dopo la distorsione rimediata nella sfida col Parma, ma neanche ieri l'attaccante si è rivisto in gruppo a Trigoria. Dove, fosse per Gasperini e il club giallorosso, Ferguson resterebbe tranquillo in questi giorni per recuperare in vista della Cremonese. Trapela, quindi, pessimismo sulla presenza del giocatore domani sera a Budapest per la gara contro I'Ungheria, che è decisiva per la qualificazione al play off del Mondiale. [...] Oggi è attesa la comunicazione ufficiale, ma la sensazione è che Ferguson debba guardare i compagni di nazionale in tv e sperare poi di partecipare al playoff. Intanto, ieri ha svolto differenziato come Bailey e Dybala, col giamaicano che punta a tornare alla ripresa del campionato. Konè, infine, oggi sarà a Trigoria visto che, a causa del giallo con l'Ucraina, è stato squalificato e non potrà giocare l'ultima partita del girone della Francia (inutile per i Blues già qualificati al Mondiale).

(Gasport)