Ferguson è ko, l'Irlanda lo chiama. Il ct: "Ci aiuterà"

Il 13 novembre c'è la partita a Dublino contro il Portogallo, il 16 la trasferta in Ungheria, a Budapest. Due partite che possono segnare il destino vicino e lontano dell'Irlanda, che spera ancora di strappare in extremis una qualificazione per il prossimo Mondiale (attualmente i biancoverdi sono terzi in classifica con 4 punti, uno meno dell'Ungheria, con il Portogallo invece a quota 10). E allora il ct irlandese Helmir Hallgrimsson ha convocato Evan Ferguson, nonostante il centravanti della Roma sia ancora alle prese con la distorsione alla caviglia.

«Evan nelle partite precedenti è stato fondamentale sia in termini di gol sia di prestazione - ha detto ieri Hallgrimsson - per questo lo abbiamo chiamato e lo valuteremo, magari utilizzandolo solo nella seconda partita. Ma siamo certi che sarà pronto». [...]

(gasport)