Ferguson e Bailey attesi oggi

La Roma oggi torna a respirare aria di campo. Dopo i due giorni e mezzo di libertà concessi da Gasparini — una pausa utile per staccare la testa e far riposare le gambe — il gruppo si ritroverà al Fulvio Bernardini per ripartire verso la sfida di domenica contro la Cremonese. Il tecnico riabbraccia una parte dei giocatori reduci dalle nazionali, con fortune alterne. Konè è già tornato da diversi giorni, non potendo essere a disposizione della Francia per la seconda partita causa squalifica: una buona notizia per la Roma, che lo ritrova fresco. Meno sereni i rientri di Mancini e Cristante, reduci dalla deludente prestazione dell'Italia contro la Norvegia: due leader che Gasparini dovrà rimettere rapidamente in pista. Molti altri, invece, mancheranno ancora all'appello. Wesley, Tsimikas, EI Aynaoui, Ziolkowski, Pisilli Celik saranno impegnati oggi con le rispettive selezioni e si rivedranno solo tra domani e giovedì. (...) Gasperini conta di ritrovare già oggi Ferguson, Bailey e N'Dicka, tutti rimasti a Trigoria durante la pausa per smaltire fastidi e acciacchi. (...)

(corsport)