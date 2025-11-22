Ferguson-Baldanzi, ora a chi tocca?

Per Evan Ferguson la trasferta di Cremona di domani ha un titolo che sembra scontato: ora o mai più. La caviglia destra, infatti, non fa più male e la concorrenza in attacco è ridotta all'osso (almeno per una settimana). Senza contare che in questi giorni di sosta l'ex Brighton ha potuto lavorare più a fondo sulla parte atletica, togliendo pure qualche chilo di troppo e limitandosi a tifare per l'Irlanda (vittoria al fotofinish per 3-2- in Ungheria e qualificazione al Mondiale) da un pub del centro della capitale. Eppure Ferguson non è così certo di partire titolare in un attacco orfano di Dovbyk (almeno fino a Natale) e in attesa del pieno recupero di Dybala e Balley. [...] Gasp negli ultimi giorni ha provato l'attacco con Pellegrini, Soulé e Baldanzi da falso nove. Una formula già vista nel finale di partita contro l'Udinese. Inoltre lo stesso Baldanzi giovedì non ci sarà contro il Midtiylland a causa dell'esclusione dalla lista Uefa e al momento non è facile chiedere a Ferguson di giocare tre partite di fila da titolare. [...]

(Gasport)