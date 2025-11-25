Favola Roma

IL TEMPO (L. PES) - Formula Gasp. La formula vincente, quella delle soluzioni inaspettate ma efficace, quella degli esperimenti alla ricerca della quadra migliore. Ma soprattutto, quella del lavoro, del sacrificio e della crescita di tutti. La Roma è prima in classifica da sola dopo dodici giornate e lo è con merito. Con i suoi limiti e le sue risorse, con un percorso fatto di vittorie sofferte e di cadute immeritate ma che fanno crescere. C'è la mano di Gasperini sul primato dei giallorossi, che a Cremona per la prima volta hanno segnato tre gol in questa stagione pur dovendo fare a meno di cinque titolari o quasi, mostrando un calcio intenso e bello da vedere. Sprazzi che si erano già visti a fine ottobre e inizio novembre e che hanno trovato conferma nella trasferta lombarda. La Roma ha chiuso la gara dello Zini con Cristante nei tre centrali difensivi dopo averla aperta con Baldanzi al centro dell'attacco. [...] Manca ancora qualcosa negli ultimi metri, a voler essere puntigliosi e considerando gli undici marcatori diversi finora per i giallorossi, anche se Ferguson ha trovato il primo gol e Baldanzi ha dimostrato affidabilità. Ora Gasp ritroverà, si spera per un po' più di tempo, anche Bailey e Dybala aumentando le frecce al proprio arco e così anche le soluzioni. Aspettando, ovviamente, gennaio. Il tecnico è stato chiaro nelle richieste per il mercato: servono due rinforzi in attacco. Zirkzee resta il primo nome, ma, i Red Devils devono convincersi a lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Il sogno continua.