"Fateci sognare". Felicità Verdone: "Roma fantastica. Chi se l'aspettava?"

LA GAZZETTA DELLO SPORT - A 75 anni, Carlo Verdone è una leggenda del cinema italiano, ma la sua passione per la Roma non è mai cambiata. L'attore e regista ha analizzato il momento magico della squadra di Gasperini, parlando del tecnico, dei singoli e delle ambizioni scudetto in vista della sfida con il Napoli.

(...)

A lei piace Il Gasp?

"Molto, i giocatori ora sanno dove devono stare, alcuni sono resuscitati, tipo Celik che è diventato improvvisamente un fenomeno, Mancini è sicuramente migliorato, Pellegrini risorto... E poi li sa mettere bene in campo, perché noi, diciamocelo, non abbiamo una squadra completa, ci mancano i centravanti e pure una fascia. Lui è comunque riuscito a mettere a posto il mosaico. Ha fatto un lavoro molto intelligente e di grande competenza, in questo momento è al massimo del mio gradimento."

La sua Roma, come diceva, è prima in classifica e domani sera arriva il Napoli.

I"o non mi faccio tante illusioni, mi basterebbe entrare in Champions League perché ci sono rivali al momento più complete. Certo, il Napoli ha Lukaku rotto e qualche altro infortunato, ma la squadra è solida, così come l'Inter. (...) Però sperare in qualcosa di importante non è male, alla fine la squadra c'è, i calciatori mi sembrano tranquilli, contenti del modo e della posizione in cui giocano, sono ben collegati, c'è molta empatia. Quindi siamo contenti anche noi, finalmente vediamo una squadra che ci dà delle soddisfazioni."

(...)

Nel suo giorno da sindaco ha scoperto qualcosa dello stadio della Roma a Pietralata?

"A dire il vero abbiamo parlato di tutto, ma non di quello. Però ho visto sul tavolo di Gualtieri dei disegni su Pietralata e lo stadio, ci sono delle prospettive dell'impianto, dei giardini... Vuol dire che questa cosa si fa."

(...)

Non vorrebbe essere per un giorno allenatore della Roma?

«Quello è il compito più delicato di tutti, puoi essere fatto fuori in un attimo, se ne sbagli tre di fila la valigia è pronta, te ne devi anna' perché hai tutti contro e i tifosi a volte sono una brutta bestia».