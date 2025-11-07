Fantasia al potere anche senza Dybala: la serata magica di Matias e Lorenzo

La Roma si è presentata a Glasgow spuntata e con gravi assenze in attacco, ma per la prima volta in stagione è riuscita a trovare due gol nel primo tempo con due calciatori offensivi. Un paradosso. A Firenze, invece, oltre al solito Soulé ci aveva pensato Cristante.

Contro i Rangers l'argentino e Pellegrini si caricano la squadra sulle spalle e mandano i giallorossi al riposo sul 2-0, non era mai successo in stagione. Apre le danze il primo che trova il tanto atteso gol in Europa. Lo aveva solamente accarezzato col Lille sbagliando l'ormai famoso terzo penalty di fila. Sarà un caso, ma senza Dybala torna a segnare dopo un mese esatto dall'ultima volta. [...] Matias si gode l'ottima prestazione sotto gli occhi del padre e del suo agente che ieri sera erano presenti ad Ibrox. Ora attende i convocati della nazionale argentina e spera che Scaloni possa convocarlo per l'amichevole con l'Angola in programma il 14 novembre.

Se per Soulé il gol mancava da un mese, per ritrovare l'ultimo di Pellegrini occorre avvolgere il nastro ancora più indietro. Era 11 giorno del derby (21 settembre). [...] Si è rivisto solamente ieri dal primo minuto dopo ben quattro panchine di fila. La strada per l'eventuale rinnovo è ancora in salita. Tutto dipenderà dalle risposte sul campo, ma Lorenzo non vuole pensarci. L'obiettivo è mettersi a disposizione per il tecnico e dare il massimo ogni volta che viene chiamato in causa. E ora l'assenza di Dybala lo porterà a giocare di più. Paulo si rivedrà solamente ad inizio dicembre (incrociando le dita) e la coppia con Soulé sarà quella sulla quale Gasp farà affidamento più spesso. [...]

Migliorano, invece, le condizioni di Ferguson. Ieri primo allenamento in campo e potrebbe tornare in panchina già domenica con l'Udinese. Nel frattempo, è stato convocato dalla nazionale irlandese per gli impegni di novembre.

(Il Messaggero)