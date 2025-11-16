Evan, niente Irlanda. La Roma capolista si aspetta nuovi gol

Ha vinto il buon senso. Ha vinto la Roma. Evan Ferguson è rimasto a Trigoria: niente Irlanda. E niente sfida decisiva per il Mondiale 2026 oggi contro l'Ungheria. Alla fine la posizione ferma del club e del tecnico Gian Piero Gasperini ha prevalso sul pressing dei dirigenti irlandesi, decisi fino all'ultimo a giocarsi tutte le carte a disposizione (compresa quella del centravanti in ripresa) pur di staccare il biglietto per il Canada, il Messico e gli Stati Uniti. E ora lì, al Bernardini, dove non ha ancora svolto un allenamento in gruppo dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro il Parma il 30 ottobre, può cominciare un'altra storia per l'attaccante. Perché la prossima può essere già la settimana del ritorno in grande stile dell'irlandese, a caccia del primo gol stagionale in giallorosso contro la Cremonese. [...] Il colloquio finale di ieri tra gli staff medici di club e nazionale ha finalmente dissipato gli ultimi dubbi. E libero peraltro pure da un peso psicologico, ora Evan potrà iniziare ad allenarsi con i compagni rigenerando le gambe con l'obiettivo di recuperare in tempo per la sfida di domenica prossima a Cremona. Dove Gasp vorrebbe riaffidarsi ad un centravanti di ruolo, considerata l'assenza per infortunio di Artem Dovbyk, con due trequartisti dietro, di sicuro Lorenzo Pellegrini e Matias Soulé, in attesa anche del recupero di Paulo Dybala e Leon Bailey. [...] Per strappare in extremis una riconferma al primo check di gennaio e non riprendere la via di Brighton, da dove è arrivato la scorsa estate in prestito accompagnato da una sfilza di belle "recensioni" e da un precampionato di sicuro pieno di gol in amichevole, speranze e dialogo proficuo con i compagni. Ed invece, con l'inizio della stagione, la presenza in campo dell'irlandese è scivolata via con un fruscìo quasi impalpabile. Complice una condizione fisica, riscontrata dal tecnico proprio dopo le precedenti parentesi in nazionale, inadeguata con gli standard di questa Roma che pone la brillantezza fisica quale condizione necessaria e indispensabile per essere un titolare. [...] L'ultima rete in un club risale addirittura a Brighton-Wolves del 26 ottobre 2024, più di un anno fa. Troppo. Davvero troppo per un attaccante che due anni fa era stato definito "Mister 100 milioni". Ecco perché ora si fa sul serio e davanti alla possibilità di un "taglio" a gennaio l'attaccante farà del suo meglio per segnare il primo gol in giallorosso che, finora, in dieci presenze stagionali, non è riuscito a produrre. [...]

(Gasport)